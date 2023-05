Outlander: nieuwe trailer voor derde seizoen • Nieuws • 23-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Amerikaanse zender Starz onthulde een nieuwe trailer voor het derde seizoen van Outlander.

De opwarmer heeft als titel ‘de reünie van de eeuwen’ meegekregen. We zien flashbacks naar de begintijd van de romance tussen Claire (Caitriona Balfe) en Jamie (Sam Heughan), aangevuld met een aantal flitsen van wat er in het nieuwe seizoen staat te gebeuren. In het tijdreisdrama wordt de verpleegster Claire vanuit 1945 getransporteerd naar het jaar 1743, waar ze een romance beleeft met de Schotse strijder Jamie. In haar eigen tijd heeft ze echter wel een echtgenoot (Tobias Menzies) achtergelaten en dus ontstaat er een zeer gecompliceerde driehoeksverhouding, zeker wanneer een inmiddels zwangere Claire in het derde seizoen weer terechtkomt in haar eigen leven in het jaar 1948. Het derde seizoen van Outlander gaat in Amerika op 10 september van start op Starz.

Wanneer de derde reeks hier op televisie debuteert is niet bekend, maar de eerste twee seizoenen staan op Netflix, waar ook seizoen drie in de loop van 2018 zal verschijnen.