Oude aflevering Doctor Who wordt geanimeerd • Nieuws • 07-09-2016

Eén van de verloren afleveringen uit de begintijd van Doctor Who komt alsnog terug als animatieserie. Het gaat om Power of the Daleks , oorspronkelijk uitgezonden in 1966.

De geanimeerde restauratie werd vandaag bevestigd door BBC America en BBC Worldwide. De originele negatieven van de aflevering werden in 1974 vernietigd, tijdens een opruiming van de BBC-archieven. Sindsdien behoort Power of the Daleks tot één van de beroemdste 'verloren afleveringen' uit de geschiedenis van de Britse sciencefictionserie. Er zal voor de geanimeerde versie gebruikt gemaakt worden van de originele audio, plus een aantal nog steeds bestaande foto’s en filmclips. Doctor Who: The Power of the Daleks zal volgens BBC America op 12 november van dit jaar debuteren bij de zender. En dat is exact 50 jaar na de originele uitzending op de BBC UK.

In het zesdelige Power of the Daleks was te zien hoe de eerste doctor (gespeeld door William Hartnell) veranderde in de twee doctor (Patrick Troughton), terwijl hij samen met collega’s Polly (Anneke Wills) en Ben (Michael Craze) vocht tegen Daleks op de planeet Vulcan. Inmiddels is de serie alweer aanbeland bij een twaalfde doctor, die gespeeld wordt door acteur Peter Capaldi.