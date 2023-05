Oscaruitreiking 2017: De Hoogtepunten • Film • 27-02-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Zondagnacht rolde voor de 89e keer de rode loper uit voor de Oscars. Een overzicht van de hoogtepunten.

Het opvallendste moment van de Oscars dit jaar was de enorme blunder bij de uitreiking van Beste Film. Faye Dunaway en Warren Beatty hadden de eer om het beeldje te presenteren, maar toen het op het voorlezen van de winnende titel aankwam, bleef Beatty lang aarzelen om uiteindelijk de envelop aan Dunaway te overhandigen. Die riep onmiddellijk ‘La La Land!’ De cast en crew van de film was al begonnen aan hun dankwoord toen producer Jordan Horowitz terugliep naar de microfoon en zei: ‘Er is een fout gemaakt. Moonlight heeft gewonnen. Dit is geen grap’. Beatty bleek per abuis de envelop van Beste Actrice te hebben ontvangen: Emma Stone met La La Land. Er drongen zich al snel vergelijkingen met Steve Harvey op: de presentator die in 2015 de verkeerde winnares van de Miss Universe verkiezing aankondigde. Na een snelle wissel op het podium verklaarde Moonlight-producer Adele Romanski: ‘Ik weet nog steeds niet zeker of dit echt is’.

Grote winnaar in andere categorieën was zoals verwacht wel La La Land, die 6 van de 14 Oscarnominaties verzilverde. Regisseur Damien Chazelle mocht naar huis met het beeldje voor Beste Regie, en is met zijn 32 jaar de jongste regisseur ooit die dat voor elkaar kreeg. Verder won de film Beste Cinematografie, Beste Muziek, Productie Design, Beste Lied, en hoofdrolspeler Emma Stone versloeg onder meer Meryl Streep en Natalie Portman voor Beste Actrice.

De gastheer van de avond was komiek Jimmy Kimmel, die de ceremonie een flinke politieke lading meegaf. Hij opende met de woorden: ‘Er kijken 225 landen van over de hele wereld die ons nu haten. Het land is verdeeld op dit moment. Mensen vertellen me dat ik iets moet zeggen om ons bij elkaar te brengen. Maar ik ben niet de man die ons bij elkaar moet brengen.’ Hij vervolgde met: ‘Ik wil Trump bedanken. Herinner je je nog hoe de Oscars vorig jaar racistisch leken?’ Nadat Kimmel Meryl Streep een overschatte en ongeïnspireerde actrice noemde, in een knipoog naar Trumps uitspraken over de actrice, verzond hij live een tweet naar de president met de hashtag #Merylsayshi.

Kimmel gaf een eigen draai aan de avond door tijdens de intermezzo’s zakjes snoep met parachutes de zaal in te laten dwarrelen, de Oscareditie van Celebrity Mean Tweets te vertonen, zogenaamde rivaal Matt Damon flink op de hak te nemen, en door de passagiers van een Starline toeristenbus te verrassen. De passagiers werden tijdens hun rondleiding het Dolby Theatre ingeleid, waar de groep overrompeld werd door Kimmel en andere beroemdheden. Stelletje Kenny en Vicky stalen de show met hun spontane reacties en selfiestick, en ontvingen alvast een zegen voor hun aanstaande huwelijk van acteur Denzel Washington. Onmiddellijk daarna was #KennyFromChicago trending op twitter.

Naast Emma Stone won Casey Affleck de prijs voor Beste Acteur. Mahershala Ali won Beste Mannelijke Bijrol voor zijn aandeel in Moonlight, en Viola Davis won Beste Vrouwelijke Bijrol met Fences. De zwaar geëmotioneerde Davis gaf een welbespraakt dankwoord dat de toehoorders in de zaal zichtbaar tot tranen roerde. ‘Er is één plek waar alle mensen met het grootste potentieel verzameld zijn, en dat is het kerkhof. Graaf die verhalen op,’ zei Davis. ‘Wij hebben het enige beroep dat viert wat het betekent om een leven te leven. Dit is voor August Wilson, die de gewone mensen opgroef en verheerlijkte.’ Fences is gebaseerd op een toneelstuk van de in 2005 overleden toneelschrijver Wilson.

Meerdere beroemdheden droegen een blauw lintje op de rode loper om solidariteit te betonen aan het ‘Stand With ACLU’-initiatief van de American Civil Liberties Union, die zich inzet voor het behoud van de individuele rechten en vrijheden van de Amerikaanse grondwet. Onder hen waren Loving-actrice Ruth Negga, topmodel Karlie Kloss en Moana-componist Lin-Manuel Miranda. De politieke ondertoon vond ook zijn weg naar verschillende dankwoorden en toespraken gedurende de avond. Zo sprak Academy President Cheryl Boone Isaacs zich uit over het belang van diversiteit met de woorden: ‘Deze avond is het bewijs dat kunst geen grenzen kent, en niet toebehoort aan één taal of één geloof.’ Mexicaanse acteur Gael García Bernal presenteerde de categorieën in geanimeerde film met actrice Hailee Steinfeld, en greep zijn moment op het podium aan om te betuigen: ‘Als een Mexicaan, als een arbeidsmigrant, en als een mens ben ik tegen elke vorm van muur.’ Iraanse regisseur Asghar Farhadi won Beste Buitenlandse Film met The Salesman, maar werd de toegang tot het land ontzegd wegens Trumps inreisverbod. In een brief verklaarde Farhadi: Mijn afwezigheid is uit respect voor de mensen uit mijn land en de andere zes landen die zijn beledigd door het inreisverbod. Het verdeelt de wereld in categorieën van wij, en onze vijanden.’