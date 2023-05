Orphan Black S5 gaat op 10 juni van start

BBC America maakte de premièredatum van een nieuwe reeks Orphan Black bekend: 10 juni start het vijfde seizoen.

De première is daarmee iets later in vergelijking met voorgaande jaren, toen de serie telkens in april opnieuw van start ging. Met de bekendmaking van de datum wordt het einde van de serie definitief concreet, want het vijfde seizoen is tevens het laatste seizoen. In het eerste seizoen van Orphan Black is een jonge vrouw genaamd Sarah (Tatiana Maslany) getuige van de zelfmoord van iemand die als twee druppels water op haar lijkt. Ze besluit haar identiteit aan te nemen en ontdekt dat ze het middelpunt is van een samenzwering omtrent het klonen van mensen. Maslany speelt in de serie dan ook verschillende rollen. Haar acteerwerk werd volop geroemd en vorig jaar won de Canadese actrice de Emmy voor Beste Actrice in een Dramaserie, waarbij ze onder andere Claire Danes ( Homeland ) en Robin Wright ( House of Cards ) achter zich liet.