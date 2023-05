Orlando Bloom tekent voor Carnival Row

Orlando Bloom zal de hoofdrol gaan spelen in Amazons nieuwe fantasyserie Carnival Row.

De acteur is natuurlijk geen onbekende van het genre, aangezien hij eerder te zien was in franchises als The Lord of the Rings en Pirates of the Caribbean . Ook speelde hij rollen in historische epossen als Troy en Kingdom of Heaven. Carnival Row wordt omschreven als een fantasy-noir die zich afspeelt in een neo-Victoriaanse stad. Verschillende mythische wezen vluchten weg van hun door oorlog getroffen land en zoeken onderdak in deze stad, waar de spanningen vervolgens hoog oplopen. Wanneer de moord op een jong elfje de toch al onstabiele vrede in gevaar brengt, mag het personage van Bloom de zaak onderzoeken. De acteur neemt niet alleen de hoofdrol op zich, maar zal ook aantreden als producent.