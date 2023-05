Orange is the New Black S5 vervroegd vrijgelaten • Nieuws • 01-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Orange is the New Hack; een internetcrimineel heeft 10 van de 13 afleveringen van het vijfde seizoen vroegtijdig online gelekt.

Het nieuwe seizoen van het gevangenisdrama wordt op vrijdag 9 juni officieel door Netflix vrijgegeven. Een hacker die zichzelf The Dark Overlord noemt wist echter al eerder beslag te leggen op een groot deel van de afleveringen en probeerde de VOD-dienst te chanteren; er moest een geldbedrag overgemaakt worden, want anders zouden de afleveringen online gelekt worden. Netflix weigerde echter te betalen, waardoor 10 van de nieuwe afleveringen al illegaal te downloaden zijn. Het vijfde seizoen start na de cliffhanger van de voorgaande finale. Na de dood van een van de hoofdpersonages staat Litchfield volledig op de kop. De eerste scène van het nieuwe seizoen werd overigens al (legaal) vrijgegeven.

The Dark Overlord claimt ook nieuwe series van zenders als ABC, Fox, IFC en National Geographic in het bezit te hebben. Deze zouden eind vorig jaar gestolen zijn tijdens een cyberaanval op Larson Studios, een studio die de post-productie van tv-series overziet.