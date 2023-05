Orange is the New Black S05 heeft trailer • Nieuws • 09-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De gevangenen komen gezamenlijk in opstand in de nieuwe trailer voor het vijfde seizoen van Orange is the New Black.

Het vierde seizoen eindigde met een cliffhanger, maar een tijdje terug gaf Netflix alvast de eerste scène van de vijfde reeks vrij. Het nieuwe seizoen van de Netflix-serie speelt zich af over een tijdspanne van slechts drie dagen en laat zien hoe de gevangenen van Lichtfield reageren op een verschrikkelijke tragedie. De dertien nieuwe afleveringen van Orange is the New Black zijn vanaf 9 juni te zien op Netflix. De eerste tien werden onlangs al door een hacker gelekt . Ook na het vijfde seizoen komt er voorlopig nog geen einde aan de gevangenisserie, want een zesde en een zevende seizoen zijn al aangekondigd. Jenji Kohan, de bedenker van de serie, zal daarbij aanblijven als showrunner.