Orange is the New Black S5 komt 9 juni naar Netflix • 09-02-2017

Netflix heeft bekend gemaakt wanneer Orange is the New Black terugkeert. Het vijfde seizoen is vanaf 9 juni te streamen.

De streamingdienst heeft nog altijd veel vertrouwen in Orange is the New Black, want na het vijfde seizoen zullen sowieso nog een zesde en een zevende seizoen gaan volgen. Bedenker en showrunner Jenji Kohan zal bij alle tot nu toe aangekondigde seizoenen betrokken blijven. Het vierde seizoen van de serie eindigde met een schokkende twist en momenteel wil Netflix nog weinig loslaten over de vijfde reeks. Wel liet actrice Danielle Brooks, die in de serie gestalte geeft aan Taystee, al weten dat het complete nieuwe seizoen zich afspeelt over een tijdspanne van slechts drie dagen. Naast Brooks zullen straks ook onder andere Taylor Schilling, Uzo Aduba, Laura Prepon, Kate Mulgrew, Jackie Cruz, Laverne Cox, Lea DeLaria en Natasha Lyonne terugkeren. De komische dramaserie won tot nu toe vier Emmy's. Lees ook ons interview met Uzo Aduba , die het beeldje twee keer in ontvangst mocht nemen voor haar bijrol.