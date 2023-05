Orphan Black S4E10: plottwist op bekend terrein • Recensie • 18-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Orphan Black revancheert zich in haar vierde seizoen door aan te sturen op een onderwerp waar de serie in haar eerste hoofdstuk al succes mee boekte: wetenschapsethiek in een sci-fi jasje.

Na de matige waardering van seizoen drie, die BBC America er bijna toe zette de serie volledig af te blazen, wedden de makers van Orphan Black dit jaar op een ander (bekender) paard: ze laten de militaire episode van de ‘Castor-oorlog’ volledig achter zich, om de blik naar binnen te wenden.

Met behulp van een nieuwe kloonzuster, reconstrueren Sara (Tatiana Maslany) en consorten de laatste weken van Leda-zus Beth Childs. Door Sara’s zoektocht raken de klonen opnieuw verstrikt in een buitengewoon complex schaakspel van bedrijfspolitiek, identiteitsverwisselingen en schemergebieden van wat ethisch verantwoord lijkt. Want zoals Mrs. S (Maria Doyle Kennedy) in de seizoensfinale stelt: ‘There’s always a bloody board’.

De eerste helft van het seizoen is daardoor onderhoudend, maar weinig verrassend. De schrijvers lijken een nieuwe vorm van exposeren te hebben gevonden en zoeken meer lucht en humor op, maar inhoudelijk zijn de eerste zes afleveringen voorspelbaar. Het Dyad-instituut uit de eerdere hoofdstukken wordt vervangen door een ander bedrijf met een dubbele agenda en ook wordt er snel een nieuwe antagonist aangesteld. De oorlog die gevoerd moet worden is helder en kan gewonnen worden.

De sprint naar de eindstreep lijkt al ingezet, wanneer de schrijvers in de laatste drie afleveringen van het seizoen op meesterlijke wijze het tapijt onder de voeten van de klonen vandaan trekken. Met het introduceren van een aantal onverwachte motieven en een onheilspellende plottwist, wordt al snel duidelijk dat de Leda-zusters alleen nog maar het topje van de ijsberg, die Neolution heet, in kaart hebben weten te brengen en dat dit verhaal nog lang niet afgelopen is.

Seizoen vier van Orphan Black moet even op gang komen en is in de eerste helft nog wat zoekend, maar wanneer de makers eenmaal terugkeren naar bekend terrein vinden zij daar een schat aan materiaal, die een veelbelovende katalysator lijkt voor een vervolg.

Orphan Black was te zien op BBC America en is later te zien op Netflix