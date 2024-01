OPJ S04E01: heerlijk ambigu; bij vlagen een tikkeltje gekunsteld

In eerste aflevering van vierde seizoen van Frans politiedrama dat zich afspeelt op het tropische eiland Réunion ontpopt een douanier zich tot terrorist. Of zit er meer achter?

De start van het vierde seizoen van OPJ begint met een bom die niet afgaat. Douanier en ex-agent Dimitri (Arié Elmaleh) besluit in de haven van het Franse Réunion, waar de krimi zich afspeelt, een explosief op een zeecontainer te plaatsen. Gelukkig wordt hij al snel, na een vurige vechtpartij, overmand door zijn collega’s. Daarna wordt Dimitri door politiechef Clarissa (Yaëlle Trules) onderworpen aan een verhoor. De arrestant vertelt dat hij naarstig op zoek is naar zijn dochter, die ineens is verdwenen. Maar is dat een reden om een handeling te verrichten die oogt als een terroristische daad?