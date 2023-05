One Mississippi: trailer voor het tweede seizoen • Nieuws • 29-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Tig Notaro heeft Californië definitief verlaten in de trailer voor het tweede seizoen van One Mississippi.

In het eerste seizoen van de bijna pijnlijk autobiografische Amazon-serie zagen we hoe Tig (Notaro) na de dood van haar moeder vanuit Los Angeles afreisde naar de zuidelijke plek waar ze opgroeide. In het tweede seizoen besluit ze zich daar voorgoed te vestigen en een nieuwe start te maken met haar broer Remy (Noah Harpster) en haar stiefvader Bill (John Rothman). Ze mag haar werk als radiopresentatrice voortzetten in Biloxi, maar de lokale bevolking blijkt nog niet echt klaar voor haar uitgesproken mening. Louis C.K. was een van de producenten van het eerste seizoen van One Mississippi, maar heeft inmiddels een soort van ‘falling out’ gehad met Notaro, die hem onder meer beschuldigde van het stelen van een sketch die hij gebruikte tijdens een optreden in Saturday Night Live.

Notaro ontwikkelde de serie samen Diablo Cody, Oscarwinnares voor Juno. Seizoen twee verschijnt 8 september bij Amazon, al is nog niet bekend of dat ook voor Nederland geldt.