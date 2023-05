One Day At A Time gaat door met tweede seizoen • Nieuws • 06-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix bestelt een tweede seizoen van One Day At A Time. De nieuwe reeks zal wederom bestaan uit 13 afleveringen. Wanneer deze precies naar Netflix komen is nog niet bekend.

Het eerste seizoen van One Day At A Time werd begin dit jaar door Netflix beschikbaar gesteld en kon rekenen op prima recensies. De serie is een variant op de gelijknamige komedie uit de jaren 70, die afkomstig was van Norman Lear, de man achter klassieke sitcoms als All in the Family en The Jeffersons. De Netflix-reboot volgt drie generaties van een Cubaans-Amerikaanse familie, die allemaal onder hetzelfde dak wonen. Penelope (Justina Machado) komt net uit het leger en probeert als alleenstaande moeder te zorgen voor haar tienerdochter Elena (Isabella Gomez) en haar zoontje Alex (Marcel Ruiz). Ze krijgt daarbij hulp van haar in Cuba geboren moeder Lydia (Rita Moreno uit West Side Story ), die de kinderen haar old school normen en waarden bij probeert te brengen.

Alle vier de acteurs keren terug voor het tweede seizoen en ook Stephen Tobolowsky en Todd Grinnell maken opnieuw hun opwachting. Gloria Calderón Kellett ( How I Met Your Mother ) en Mike Royce ( Everybody Loves Raymond ) treden weer aan als schrijvers en producenten. Lees ook onze recensie van het eerste seizoen van One Day At A Time.