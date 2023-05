One day at a Time S1: sterke vrouwen en culturele diversiteit • Netflix , Recensie • 07-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Netflix steekt een oude komedieserie in een nieuw jasje.

De jaren 70 zaten vol met komedies over hardwerkende mensen. En Norman Lear was er de koning van. Hij had succes met series als Sanford and Son , Good Times en All in the Family. One day at a Time was een van zijn minder bekende shows, maar Netflix zag er genoeg potentie in om er een nieuwe versie van te maken.

Veertig jaar geleden draaide de komische perikelen om een blanke moeder en haar twee dochters. In samenwerking met Lear zelf is er nu een hedendaagse versie die binnen het beleid van Netflix valt om meer culturele divserisiteit en sterke vrouwenrollen op de buis te krijgen. Centraal staan drie generaties van een Cubaans-Amerikaanse familie. Penelope (Justina Machado) is de vrouw om wie alles draait. Ze is een hardwerkende, gescheiden vrouw die kampt met PTSS na een tour in Afghanistan. Met behulp van haar inwonende moeder Lydia (Rita Moreno) voedt ze dochter Elena (Isabella Gomez) en zoon Alex (Marcel Ruiz) op.

De eerste aflevering is met een aantal geforceerde grapjes niet de sterkste van de reeks. En de lachband doet ook niet veel goeds. Gelukkig trekt het na de pilot snel recht en heeft de serie je rond de derde of vierde aflevering emotioneel te pakken. Naarmate de afleveringen vorderen wordt ook de humor scherper en wordt er gespeeld met vooroordelen en conventies. Daarbij zijn de makers niet bang om tussen alle luchtige situaties door, heftige onderwerpen als religie en seksisme aan te pakken. Dat gebeurt met beleid, door er verschillende momenten van conflict en persoonlijke dilemma’s met een dramatische ondertoon omheen te bouwen. Snedige opmerkingen worden vervolgens gebruikt om een beetje luchtigheid aan te brengen, met mate, zodat ze niets afdoen aan de ernst van de situaties.

Machado blijkt een komisch talent en is even innemend met haar ingetogen acteerwerk als met uitbundige gekkebekkentrekkerij. Toch is het Moreno die de show steelt en vaak de punchline krijgt. Terecht natuurlijk, de actrice won niet voor niets in haar ruim zestig jaar durende carrière al een Oscar, Emmy, Tony en Grammy. Met verder een rits aan fijne bijrolletjes (Stephen Tobolowsky!) is One day at a Time een serie die even nodig heeft om op gang te komen, maar vervolgens een verdiende plek opeist in het hedendaagse sitcom-landschap.

Vanaf 6 januari op Netflix