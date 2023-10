Old Dads: miezerige midlifecrises Netflix , Film , Recensie • 20-10-2023 • leestijd 2 minuten • 1838 keer bekeken • bewaren

Bill Burr speelt in zijn flauwe speelfilmdebuut als regisseur een man die er – en is dat nu ironisch bedoeld? – ouderwetse opvattingen op nahoudt.

Wie komiek Bill Burr enigszins kent zal in Old Dads direct allerlei elementen uit zijn leven herkennen. Burr rookt graag sigaren (maar probeert daar mee te stoppen), scheldt vaak mensen uit in zijn auto en heeft überhaupt een agressieprobleem. Old Dads is Burrs speelfilmdebuut als regisseur. De film draait om drie mannen - Connor (Bobby Cannavale), Mike (Bokeem Woodbine) en Jack (Burr) - die een bedrijf runnen dat retro sportshirts verkoopt. De zaak verkopen ze op een dag aan een onuitstaanbare jongeling, maar de drie blijven wel in dienst en worden eigenlijk vanaf dag een uitgemaakt voor dinosaurussen.

Jacks vrouw is zwanger van hun tweede kind, maar Jack is al 46 en daarmee een ‘oude vader’. En ook Connor is niet meer de jongste. Mike heeft een jonge vriendin zonder kinderwens die gelukkig ‘alleen van neuken en sporten’ houdt – totdat ook zij zwanger raakt. En het is geen sinecure om als man met zwakke knieën nog eens een baby op te moeten voeden. Maar de humor in Old Dads is, en dat is Burrs handelsmerk, vooral gericht aan en op vrouwen. Die willen ‘ineens’ dat alles inclusief is, dat we op een meer tedere manier met elkaar omgaan.

De drie mannen kunnen niet zo goed tegen verandering, of tegen - zoals zij dat zien - de feminisering van de maatschappij. Wat volgt is dan ook een barrage aan vrouwen- en minderhedenhaat. Wie Burrs podcast luistert weet echter dat hij het altijd ironisch bedoelt. Natúúrlijk houdt hij van vrouwen. En mag je niet meer alles zeggen? Ja, dat mag wel. Het probleem is echter dat Burr, Woodbine en Cannavale mannen spelen die de connectie met de wereld zijn verloren dankzij hun ouderwetse opvattingen. En het is moeilijk om Burr los te zien van zijn personage. Ook al is de humor ironisch bedoeld, dat maakt de grappen nog niet grappig.

