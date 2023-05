Okja teaser onthult eerste beelden van Netflix-film • Nieuws • 28-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Regisseur Joon-ho Bong herenigde met Snowpiercer-actrice Tilda Swinton voor Okja. Netflix gaf een eerste teaser vrij.

Joon-ho Bong brak internationaal door met de Zuid-Koreaanse monster movie The Host en leverde vervolgens met Snowpiercer zijn eerste Engelstalige film af. Snowpiercer was met een budget van 42 miljoen dollar ook nog eens de duurste Koreaanse filmproductie ooit. Voor Okja verschafte Netflix de regisseur een budget van 50 miljoen dollar plus volledige creatieve vrijheid. De tragikomische coming-of-age film volgt het jonge meisje Mija, die er alles aan doet om haar nieuwe kompaan – een enorm beest genaamd Okja – uit handen van een gigantische multinational te houden. De teaser laat het beest nog niet in zijn geheel zien, maar licht wel alvast een tipje van de sluier op.

Mija wordt gespeeld door de 13-jarige Seo-Hyun Ahn en Swinton lijkt gestalte te geven aan de vrouw die verantwoordelijk is voor de creatie van Okja. Bijrollen zijn er voor onder andere Jake Gyllenhaal (Nocturnal Animals), Paul Dano (Swiss Army Man), Steven Yeun (The Walking Dead) en Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

Okja is vanaf 28 juni te zien op Netflix. De VOD-dienst investeerde eerder al 60 miljoen dollar in de aankomende film War Machine met Brad Pitt en zou tevens een recordbedrag willen betalen voor The Irishman van Martin Scorsese.