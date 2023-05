O.J.: Made in America S01E01: nog lang niet alles is gezegd • Recensie • 11-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een tragische en fascinerende documentaireserie van 7,5 uur over de O.J. Simpson-zaak laat zien: er valt nog genoeg toe te voegen aan dit bekende verhaal.

Wat valt er – na het verrassend genuanceerde misdaaddrama The People v. O.J. Simpson – nou nog te vertellen over topsporter en acteur O.J. Simpson, die in 1994 misschien/waarschijnlijk/zeker zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar vriend vermoordde? De even tragische als fascinerende zeven en een half uur durende documentaireserie O.J.: Made in America bewijst: nog meer dan genoeg.

Uitgezonden in vijf delen toont deze scherpzinnige en minutieus uitgeplozen documentaire niet alleen waarom deze ‘Rechtszaak van de Eeuw’ heel Amerika in twee kampen verdeelde, maar ook waarom zowel deze rechtszaak als O.J. zelf een product waren van deze tijd.

Het eerste deel – dat vanavond op de Amerikaanse zender ABC in première gaat – begint onschuldig: nog ver voor Nicole, de handschoenen en het mes. We ontmoeten Orenthal James Simpson in de tweede helft van de jaren zestig als een supergetalenteerde en al even ambitieuze jongeman, die weet wat hij wil: roem. Als een raket schiet American footballspeler O.J. (‘The Juice’) over het veld. Deze rijzende ster is – letterlijk en figuurlijk – niet te stoppen.

Maar hij leeft in een blanke zeepbel, op een bijna geheel blanke universiteit in Los Angeles. In de zwarte gemeenschap groeit de onrust en de onvrede, maar O.J. houdt zich afzijdig. Zijn carrière gaat voor alles en in de sport telt alleen je talent. ‘I’m not black, I’m O.J.!’ vat zijn politieke visie nog het beste samen. Terwijl collega-atleten als Mohammed Ali en basketbalspeler Lew Alcindor een standpunt innemen, brengt O.J. frisdrank en Hertz-autoverhuur aan de man. Hij is een knuffel-Afro-Amerikaan, een charmante en totaal ongevaarlijke superster, een welkome gast op feestjes en partijtjes.

Deel 1 eindigt ruim tien jaar later met het een einde (van zijn sportcarrière) maar ook met een begin. O.J. wil het gaan maken als acteur, in Hollywood. Daar ontmoet hij in een chique club een knappe blonde serveerster, genaamd Nicole…