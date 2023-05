O.J.: Made in America: 33 jaar cel • TV • 18-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De complete reeks over O.J. Simpson (vandaag het slot bij ESPN) put verder uit de honderden uren archiefmateriaal. Met een fascinerend resultaat.

Het eerste deel ging over O.J. de beroemdheid , in deel 2 van deze boeiende documentaireserie leren we ‘The Juice’ privé kennen. Maar even belangrijk als het sprookje over een knappe serveerster en een charmante superster dat in 1994 eindigde in een dubbele moord, was het klimaat waarin de tragedie en de daaropvolgende rechtszaak zich afspeelden.

Begin jaren 90 was de tijd van Rodney King, de ongewapende zwarte man die – op video – door vier agenten in elkaar werd geslagen. Maar ook van de 15-jarige Latasha Harlins, die na een misverstand om een fles sinaasappelsap door een Koreaans-Amerikaanse winkelierster in het achterhoofd werd geschoten. De vier agenten werden vrijgesproken, de eigenaresse kreeg een geldboete, proeftijd en een taakstraf, maar belandde niet in de cel.

De belangrijkste details uit de rechtszaak – die zich in deel 3 en 4 ontvouwt – waren ook al bekend van de dramaserie The People v. O.J. Simpson , al gaat het hier natuurlijk wel om het echte werk. Regisseur Ezra Edelman vergaarde honderden uren aan bijzonder archiefmateriaal en zeldzame interviews met vrienden van Simpson, familie van de slachtoffers (Nicole Brown en Ron Goldman), de advocaten en zelfs twee juryleden uit het sensationele moordproces dat in het voordeel van Simpson zou worden beslist.

De zwarte gemeenschap reageerde euforisch. Maar niet vanwege O.J., maar vanwege het feit dat het Amerikaanse rechtssysteem eindelijk eens in het voordeel werkte van de Afro-Amerikaanse man. Het was vergelding voor Rodney en Latasha, het was vergelding voor bijna vierhonderd jaar onrecht en onderdrukking. Dat het recht zegevierde voor een rijke man genaamd O.J., die zichzelf boven ras en huidskleur verheven voelde, maakte het een schamele overwinning, maar het bleef een overwinning.

Maar hoe verging het The Juice daarna? In deel 5 zien we hoe O.J. – uitgekotst door de blanke gemeenschap, waaronder goede vriend Robert Kardashian (ja, díe Kardashian) – uiteindelijk terecht komt in Las Vegas, waar hij in 2007 gewapend een memorabiliaverkoper berooft. De rechter oordeelt bikkelhard: 33 jaar cel, waarvan 9 onvoorwaardelijk. Voor sommigen was het karma, voor anderen niets nieuws onder de zon.