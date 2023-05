Noors tienerdrama wordt sensatie op internet • Nieuws • 07-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een tienerdrama uit Noorwegen verovert langzaam maar zeker het internet. De tv-serie maakt namelijk in real-time gebruik van Instagram.

De show heet Skam (of Shame in het Engels) en zit al aan de drie seizoenen. Skam draait om een groep tieners in een buitenwijk van Oslo en staat bol van de liefdesperikelen, drank en wilde feesten. Een beetje vergelijkbaar met de Britse serie Skins dus. Skam doet het ontzettend goed bij kijkers tussen de 15 en 19 jaar, een demografie die volgens de makers vaak ernstig wordt onderschat. De producenten van Skam proberen zich daarbij vooral te onderscheiden op het gebied van sociale media. Elk personage heeft een Instagram-account dat door de makers wordt bijgehouden. Er wordt in real-time gepost over gebeurtenissen die vervolgens op televisie aan bod komen. Op deze manier weet de show bij de fans een ongekende buzz op te bouwen en wordt er op Scandinavische scholen over bijna niets anders meer gepraat. De ouders van veel kijkers zijn de serie inmiddels eveneens in de gaten gaan houden, zowel op televisie als op sociale media.

Skam wordt uitgezonden door de Noorse zender NRK en is sinds kort te zien in Zweden en Denemarken. De hype begint nu ook door te dringen in de rest van Europa, met name in Groot-Brittannië. Er duiken namelijk steeds meer sites op, waar Engelse ondertitels voor de Scandinavische serie worden aangeboden.