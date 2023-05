Nominaties voor Golden Globes 2017 bekend

Gisteren werden in Los Angeles de nominaties voor de 74ste uitreiking van de Golden Globes bekend gemaakt. HBO is lijstaanvoerder met 14 nominaties.

In de categorie Beste Dramaserie werden twee series van de zender genomineerd: Game of Thrones en Westworld . Westworld scoorde tevens acteernominaties voor Thandie Newton en Evan Rachel Wood, terwijl Lena Headey kans maakt op een beeldje voor haar rol in Game of Thrones. In de categorie Beste Musical of Komedie werd uiteraard Veep opnieuw genomineerd. Veep -actrice Julia Louis-Dreyfus neemt het in de categorie Beste Actrice in een Musical of Komedie op tegen onder andere haar HBO-collega’s Sarah Jessica Parker uit Divorce en Issa Rae uit Insecure . Ook The Night Of deed goede zaken voor HBO, met een nominatie voor Beste Miniserie of Televisiefilm, plus acteernominaties voor Riz Ahmed en John Turturro