Wat je nog niet wist over DWDD • TV • 22-08-2016 • leestijd 4 minuten • bewaren

Bij de start van het twaalfde seizoen DWDD: twaalf wonderlijke weetjes over de talkshow.

1 Angela Merkel

DWDD en het Bondskanselierschap van Angela Merkel zijn op de kop af even oud. De talkshow begon met uitzenden op 10 oktober 2005. ‘Ik ben vastbesloten deze uitdaging aan te gaan, met optimisme en de wil iets goed te doen voor ons land,’ aldus Merkel in een fragment in de eerste DWDD.

2 Eddie Izzard

Vaak eindigt het nieuwsblok aan het begin van DWDD met een fragment van de Britse komiek Eddie Izzard. De hele beeldredactie blijkt fan. Redacteur Koen van Otterdijk bezweert dat hij en zijn collega’s niet bewust proberen om Izzard op te dringen aan het Nederlandse publiek: ‘Hij is gewoon, behalve heel grappig, ook heel bruikbaar. Hij heeft het vaak over geschiedenis, godsdienst en wetenschap. Dat soort onderwerpen kunnen we makkelijk koppelen aan een onderzoek dat in het nieuws is.’

[blendlebutton]

3 Eerste aantekening

Een programma begint met een idee. ‘Combi B&W -inhoud met amusement’ aldus regisseur Marc Pos op een papiertje, die bij de eerste brainstorm aanschoof. ‘Line-up: Duisenberg/Verbaan’, wat wellicht betekende dat Wim of Gretta Duisenberg dezelfde waarde voor de show hebben als Georgina Verbaan.

4 Houdbaarheid

U had tien jaar geleden weinig vertrouwen in DWDD. In een enquête onder tv-kijkers dacht slechts 16,6 procent van de categorie ‘16-34 jaar’ en 14,1 procent van de categorie ‘50 jaar en ouder’ dat de talkshow nog over tien jaar bestond. Sesamstraat genoot het meeste vertrouwen (respectievelijk 71 en 59,5 procent), terwijl realityshows Big Brother en De Gouden Kooi stijf onderaan het lijstje stonden.

5 IKEA-lampen

DWDD een plek om te loungen ? Ontwerper Ronald van den Bersselaar over het decor: ‘Het moest eruitzien als een chique loungeclub waar je komt om bij te praten, dus veel mooi hout en frisse kleuren, maar de VARA vond het niet VARA genoeg. Toen heb ik in een opwelling een schets helemaal VARA-rood gekleurd. En dat bleek best wel mooi.’ Ook aan de details werd gedacht: ‘De spiegel op het plafond hebben we voor het eerst opgehangen bij de eerste oudjaarsuitzending van DWDD. Het moest bomvol lijken. En we hadden van alles bedacht met de lampen, maar uiteindelijk hebben we lampenkappen bij IKEA of Leen Bakker of zo gehaald.’

6 Martin Bril

Martin Bril had – wanneer het kon – zijn ‘rookmomentjes’ tijdens de uitzending. Een seintje naar de eindredacteur (‘Kan-ie?’) en de aansteker kwam tevoorschijn.

7 Mierenneuken

Elke seconde telt, legde hoofdredacteur Dieuwke Wynia in haar VARAgidscolumn uit: ‘ DWDD duurt vijftig minuten, maar iedere seconde is weloverwogen. Het programma begint als Matthijs alle namen van de gasten opnoemt – de cold open , tien seconden. Dan volgt de leader, dertig seconden, en meteen daarna de vier of vijf filmpjes van de opening, twee minuten en dertig seconden. Zodra er één te lang is, stort de hele opening in elkaar. Het lijkt op mierenneuken, maar lengte bepaalt het ritme van de uitzending.’

8 Naamgeving

In 2000 was De Wereld Draait Door al eens op de buis, ook toen bij de VARA. Het ging destijds om de gelijknamige theatervoorstelling van Youp van ’t Hek. De makers van ‘ DWDD -2’ vroegen de conferencier om toestemming voor het gebruik van de term, en kregen die. De beschikbaarheid van de url’s werd gecheckt (dewerelddraaitdoor.nl én dwdd.nl) en de titel was een feit.



9 Red Hot Chilli Peppers

Componist Martijn Schimmer maakte de DWDD -leader: ‘Ken je “Give it away now” van de Red Hot Chilli Peppers? Die basloop? Niet dat het gejat is, maar het DWDD -begin heeft hetzelfde gevoel. Het is credible , funky, popachtig. Daaroverheen zit de blazersmelodie. En op het einde zit een typisch nieuwsakkoord. Daardoor heeft het een attentiewaarde. De mix van al die elementen geeft precies aan waar het programma voor staat.’

10 Regio

Bijna 15 procent van de inwoners van de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) keek in 2006 naar DWDD , hoger dan het totale aantal in het westen (11,4 procent). Noord-Brabant en Limburg telden de minste DWDD -volgers (8 procent).

11 Suggesties

De DWDD -beeldredactie krijgt iedere dag meer dan driehonderd tips binnen voor De TV Draait Door.

12 Zuid-Afrika

De (bijzonder!) oplettende kijker zag het, in de begintijd van DWDD : Zuid-Afrika ontbreekt op de hoekige wereldkaart achter Matthijs van Nieuwkerk. Een topografische misser? Nou, nee. Bij een close-up van de presentator leek het verlichte uitsteeksel verdacht veel op het logo van concurrent Talpa (de destijds nieuwe tv-zender van John de Mol). Oplossing: de boosdoener (een klein tegeltje) werd van de wand geschroefd.

Vanaf 22 augustus, 19:00 uur op NPO1

[/blendlebutton]