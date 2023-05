Nina Dobrev terug voor The Vampire Diaries S8 • Nieuws • 27-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Nina Dobrev komt definitief terug als Elena in het laatste seizoen van The Vampire Diaries. Ze zal te zien zijn in de finale van de serie.

De actrice bevestigde het nieuws op Instagram, waar ze een foto plaatste van het script voor de allerlaatste aflevering. Aan het einde van het zesde seizoen van The Vampire Diaries besloot Dobrev de serie te verlaten, omdat het altijd al haar plan was om Elena’s verhaal in zes seizoenen te vertellen. Haar stem was vervolgens nog wel even te horen in het zevende seizoen, maar in de laatste aflevering van de serie zal ze ook weer fysiek aanwezig zijn. Haar foto op Instagram verklapte tevens de titel van de finale, die ‘I was Feeling Epic’ zal gaan heten. The Vampire Diaries is een verfilming van het boek door L.J. Smith, dat werd bewerkt door Kevin Williamson (Scream, The Following) en Julie Plec. Ze schreven samen het script voor de laatste aflevering. Het laatste seizoen van de serie komt op 30 maart ten einde op The CW.

Op Netflix kun je de eerste zes seizoenen van The Vampire Diaries terugkijken. Nina Dobrev is momenteel ook in Nederlandse bioscopen te zien naast Vin Diesel in de actiefilm xXx: Return of Xander Cage.