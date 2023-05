Nightflyers komt straks mogelijk naar Netflix

De novelle Nightflyers van George R.R. Martin (Game of Thrones) wordt verfilmd als serie.

Volgens de website Deadline zal er aan de hand van de al eerder geschoten pilot binnenkort een compleet seizoen besteld worden door Syfy. De zender zou in onderhandeling zijn met Netflix om aan boord te komen als coproducent, waarna zij de internationale (ook in de Benelux) streamingrechten krijgen. Nightflyers draait om een groep astronauten die aan het uiteinde van ons universum op zoek gaan naar een buitenaards wezen, maar onderweg bedreigd worden door de computer aan boord van hun eigen ruimteschip. Hoewel de serie wordt gebaseerd op een door hem bedacht verhaal, is Martin zelf niet bij de tv-verfilming betrokken, omdat hij momenteel exclusief onder contract staat bij HBO. Zijn boek wordt geadapteerd door Jeff Buhler, bekend van de Clive Barker-verfilming Midnight Meat Train. Dan Cerone ( The Blacklist , The Mentalist) is aangesteld als showrunner.