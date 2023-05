Nieuwsuitzending over Barb uit Stranger Things • Nieuws • 01-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix trakteerde de fans van Strangers Things op een speciale boodschap in verband met Halloween. In een nieuw filmpje wordt gesproken over Barb en Eleven.

Het filmpje heeft de vorm van een nieuwsitem uit de jaren tachtig, afkomstig uit Minute by Minute, een lokale nieuwsshow van het – overigens eveneens fictieve – televisiestation WIYZ. Nieuwslezeres Brenda Wood vertelt in het segment over de verdwijning van studente Barbara ‘Barb’ Holland. In het eerste seizoen van Stranger Things werd door iedereen gezocht naar de verdwenen Will Byers, terwijl eigenlijk niemand meer omkeek naar de eveneens vermiste Barb. Ondanks haar beperkte aandeel in de reeks, ontpopte het personage zich onder de kijkers van de serie al snel tot een fan favorite. Ook Elevens bezoek aan de lokale supermarkt komt nog even in het filmpje voorbij. Het tweede seizoen van Stranger Things zal in 2017 op Netflix verschijnen. De nieuwe reeks bestaat uit 9 afleveringen en dat is er eentje meer dan vorig seizoen.

Stranger Things draait om de mysterieuze gebeurtenissen in het fictieve plaatsje Hawkins in Indiana. Het eerste seizoen stond bol van de hommages aan de popcultuur uit vooral de jaren tachtig. Die verwijzingen werden later in een door fans gemaakt filmpje ook nog eens heel overzichtelijk naast elkaar gezet