Nieuwe voice-cast zingt intro van Ducktales

De tekenfilm Ducktales komt terug naar televisie. Disney maakte de stemacteurs voor de reboot bekend.

De producenten strikten de Schotse David Tennant als Scrooge McDuck, oftewel Dagobert Duck. Tennant is vooral bekend van de series Doctor Who en Broadchurch en was onlangs ook nog te zien als Kilgrave in het eerste seizoen van Jessica Jones. De stemmen van zijn neefjes Huey, Dewey en Louie (oftewel Kwik, Kwek en Kwak) worden gedaan door Danny Pudi (Abed in Community ), Ben Schwartz (Jean-Ralphio in Parks and Recreation ) en Bobby Moynihan (meerdere typetjes in Saturday Night Live ). Moynihans SNL-collega Beck Bennett, hij was daar het afgelopen weekend weer te zien als Vladimir Putin, zal te horen zijn als Launchpad McQuack, die wij in Nederland ook kennen als Turbo McKwek. Verder verleenden Toks Olagundoye en Kate Micucci hun stemmen aan de serie.

Ducktales was tussen 1987 en 1990 goed voor 100 afleveringen en een bioscoopfilm. De reboot verschijnt in 2017 op televisie. Bekijk hieronder hoe de nieuwe generatie stemacteurs de bekende intro van de oude tekenfilm ten gehore brengt.