Nieuwe trailer voor X-Men-serie Legion • Nieuws • 24-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Marvel ging al eerder in zee met ABC (voor Agents of S.H.I.E.L.D. ) en met Netflix ( Daredevil , Jessica Jones , Luke Cage ), maar momenteel werken ze ook met FX aan een nieuwe X-Men televisieserie. Op Comic-Con werden de eerste beelden vrijgegeven van Legion.

Legion is afkomstig van Noah Hawley, die FX recentelijk veel succes bezorgde met het door hem bedachte Fargo . Zijn nieuwe serie vertelt het verhaal van David Haller; een schizofrene man en in de X-Men- stripboeken tevens de zoon van Charles Xavier. Haller zit vast in een psychiatrische inrichting, maar na een vreemde ontmoeting met een andere patiënt ontdekt hij dat de stemmen en visioenen in zijn hoofd best weleens echt zouden kunnen zijn. Het personage wordt gespeeld door de Britse Downton Abbey -acteur Dan Stevens.

Stevens krijgt in de serie gezelschap van onder meer Parks and Recreation -actrice Aubrey Plaza. Daarnaast gaf Hawley ook rollen aan Fargo -veteranen Rachel Keller en Jean Smart. Achter de schermen zijn onder andere Lauren Shuler Donner ( X-Men: Days of Future Past , The Wolverine ), Bryan Singer ( X-Men: Days of Future Past , Superman Returns ) en Simon Kinberg ( X-Men: Days of Future Past , The Martian ) actief als producenten. Het eerste seizoen van Legion bestaat uit in totaal acht afleveringen en zal begin 2017 in première gaan op FX.