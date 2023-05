Nieuwe teaser voor Netflix-drama Ozark

Jason Bateman (Horrible Bosses) moet zijn familie beschermen tegen drugdealers en FBI-agenten in Ozark.

De nieuwe Netflix-serie van de acteur is lichtjaren verwijderd van het komische Arrested Development , maar Bateman liet met films als The Gift zien dat hij ook uitstekend overweg kan met drama. Hij speelt Marty Byrde, een financieel adviseur in Chicago, die tevens een fortuin verdient met het witwassen van geld voor een groot drugskartel in Mexico. Om de veiligheid van zijn familie te garanderen vlucht hij met zijn gezin naar het Ozark-gebergte, waar ze echter opnieuw te maken krijgen met lokale criminelen, terwijl de FBI ze nog altijd op de hielen zit. Bijrollen zijn er voor Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner, Jordana Spiro en Peter Mullan. De serie werd bedacht door Bill Dubuque (The Accountant, The Judge) en Bateman treedt tevens aan als producent en regisseur.