Nieuwe teaser voor The Deuce van David Simon

In september begint zender HBO met The Deuce, een nieuwe dramaserie van David Simon, bekend van The Wire.

Simon bedacht The Deuce is samenwerking met auteur George Pelecanos, die eerder met hem werkte aan zowel The Wire als Treme. Het drama speelt zich af in de jaren zeventig en volgt de opkomst van de porno-industrie in New York. James Franco (ook net gecast in The Legend of Buster Scruggs ) is te zien in een dubbelrol. Hij geeft gestalte aan Vincent en Frankie Martino, twee broers die samen met de lokale maffia geld willen verdienen aan de inmiddels legale seksindustrie. Maggie Gyllenhaal (Donnie Darko) speelt een prostituee op Times Square, die besluit haar geluk te beproeven als pornoactrice. Verschillende acteurs uit The Wire (Anwan Glover, Lawrence Gilliard, Method Man) hebben bijrollen in de serie.

Het eerste seizoen van The Deuce (dat bestaat uit acht afleveringen) gaat op 10 september in première op HBO. In Nederland is de serie vanaf 11 september te volgen bij Ziggo.