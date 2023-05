Nieuwe teaser voor derde seizoen Fargo

Ewan McGregor is bijna onherkenbaar in een teaser voor het derde seizoen van Fargo. De Schotse acteur speelt een dubbelrol in de nieuwe reeks afleveringen van de misdaadserie.

In het derde seizoen van Fargo geeft McGregor (nu te zien in T2: Trainspotting ) gestalte aan de knappe en succesvolle zakenman Emmit Stussy, maar hij zal ook te zien zijn als diens broer Ray, een kalende en falende reclasseringsambtenaar. Het clipje biedt een eerste blik op Ray, die samen met de sluwe oplichtster Nikki Swango (Mary Elizabeth Winstead uit Braindead ) een restaurant verlaat. Ondertussen wordt het tweetal in de gaten gehouden door Gloria Burgle, de nieuwe sheriff gespeeld door Carrie Coon uit The Leftovers . Fargo -bedenker Noah Hawley ( Legion ) liet nog weinig los over het verhaal van het derde seizoen van de serie, maar er is al wel informatie te vinden over de nieuwe personages , gespeeld door onder andere Michael Stuhlbarg en David Thewlis.