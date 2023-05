Nieuwe Star Trek-serie uitgesteld tot mei 2017 • Nieuws • 16-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Slecht nieuws voor de mensen die reikhalzend uitkijken naar de nieuwe Star Trek -serie. De première van Star Trek: Discovery is namelijk verzet van januari 2017 naar mei 2017.

Star Trek: Discovery is de eerste Star Trek -serie in ruim 10 jaar. De makers willen de fans dus niet teleurstellen en besloten daarom iets langer de tijd te willen nemen, om alles helemaal te perfectioneren. En zender CBS heeft aan dat verzoek nu gehoor gegeven. ‘Het maken van een show die zich afspeelt in de ruimte is een enorme onderneming en we willen nergens aan kwaliteit inleveren, puur om een premièredatum te halen,’ lieten makers Byran Fuller en Alex Kurtzman weten in een verklaring. ‘De fans van Star Trek verdienen enkel het allerbeste en CBS is het daarmee eens.’

Aan de distributie van de serie verandert niets, deze zal in Nederland nog steeds lopen via Netflix, waar de afleveringen van de originele serie al te bekijken zijn. Verdere details over Star Trek: Discovery kun je hier teruglezen . Bekijk daarnaast ook deze trailer , samengesteld om de vijftigste verjaardag van de franchise te vieren.