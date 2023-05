Nieuwe stand-up special Jon Stewart naar HBO

Jon Stewart (voormalig host van The Daily Show) zal een nieuwe stand-up special maken voor HBO.

Ellen DeGeneres kondigde onlangs haar eerste stand-up special in veertien jaar aan, maar voor Stewart is het zelfs nog langer geleden. Zijn vorige special Jon Stewart: Unleavened was ruim twintig jaar geleden in 1996 te zien op HBO. In datzelfde jaar startte The Daily Show met Craig Kilborn als host. ‘Ik ben blij dat ik mijn comeback als stand-up comedian kan maken bij HBO’, liet Stewart weten in een verklaring. ‘Nu kan ik eindelijk de Saddam Hussein-grappen die ik over heb van mijn vorige special alsnog gebruiken.’ Naast zijn eigen nieuwe special (titel en uitzenddatum nog niet bekend) zal Stewart in het najaar voor HBO ook aantreden als de presentator van Night of Too Many Stars, een benefiet voor mensen met autisme, waar verschillende komieken en filmmakers aan meewerken.