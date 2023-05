Nieuwe special van Amy Schumer naar Netflix

Amy Schumer komt naar Netflix. De streamingdienst zal op 7 maart haar nieuwe stand-up special beschikbaar stellen.

De special werd op 5 november opgenomen in het Bellco Theater in Denver, Colorado. ‘Ik ben heel blij dat ik met deze special deel uit ga maken van de Netflix-familie’, liet de comédienne weten. ‘Misschien zijn ze daardoor bereid om nog eens te kijken naar mijn auditietape voor de rol van de demogorgon in Stranger Things’. Schumer speelt momenteel overal ter wereld voor volle zalen, ook in Europa. Ze was de eerste vrouwelijke komiek die Madison Square Garden in New York vol wist te krijgen. Haar vorige stand-up special Live at the Apollo was te zien bij HBO en werd genomineerd voor 3 Emmy’s. Schumer heeft tevens een eigen sketchshow op Comedy Central en is vanaf 11 mei in de Nederlandse bioscopen te zien naast Goldie Hawn in Snatched. Hawn en Schumer deden dit weekend al een korte sketch samen, tijdens de uitreiking van de Golden Globes