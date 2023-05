Nieuwe Shaft-film komt exclusief naar Netflix • Nieuws • 04-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix gaat samen met filmstudio New Line een nog titelloze nieuwe Shaft-film financieren.

De VOD-dienst zal 15 miljoen van het benodigde budget van 30 miljoen dollar ophoesten. Vervolgens mogen ze de film twee weken na de Amerikaanse bioscooprelease toevoegen aan hun VOD-aanbod buiten de Verenigde Staten. In de film (voorheen bekend als Son of Shaft) geeft Jesse T. Usher ( Independence Day: Resurgence ) gestalte aan de jongste Shaft, een FBI-agent en expert op het gebied van cybercriminaliteit. Hij moet tijdens een zaak samenwerken met zijn meer ‘old school’ vader (Samuel L. Jackson, eerder te zien als Shaft in de film van John Singleton uit 2000). Ook Richard Roundtree (de originele Shaft uit de jaren 70 en in de Jackson-film te zien als ‘uncle Shaft’) is opnieuw van de partij. Het script komt van Kenya Barris ( Black-ish ) en Tim Story (Ride Along) regisseert.

Roundtree maakte in de jaren 70 drie Shaft-films en speelde de privé-detective daarna nog in een kortstondige tv-serie. Jackson was vervolgens in de reboot te zien als zijn neefje.