Nieuwe serie met Michael C. Hall gaat naar Netflix

Michael C. Hall (Dexter) en Amanda Abbington (Sherlock) krijgen hoofdrollen in de nieuwe serie Safe.

Het project is een coproductie van Canal Plus en Netflix. Canal Plus mag de serie uitzenden in Frankrijk en in de rest van de wereld gaat Safe naar Netflix. Michael C. Hall krijgt op Netflix binnenkort tevens een gastrol als John F. Kennedy in het tweede seizoen van The Crown. In Safe zal hij gestalte geven aan Tom, een chirurg die na de dood van zijn vrouw moet zorgen voor zijn twee tienerdochters. Net wanneer het gezin weer enigsinds hersteld lijkt te zijn van deze vreselijke tragedie, gaat een van zijn dochters op een avond stiekem naar een feestje, waarna een moord en een verdwijning een heleboel begraven geheimen aan het licht brengen. Wie Abbington zal gaan spelen, is momenteel nog niet bekend.