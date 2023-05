Een nieuwe missie begint in The Expanse S2 • Nieuws • 29-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Binnenkort gaat het tweede seizoen van The Expanse van start op Syfy. De zender gaf een nieuwe teaser trailer vrij.

De ambitieuze sciencefictionserie is gebaseerd op de gelijknamige – en nog altijd lopende – boekenreeks van auteur James S.A. Corey en speelt zich af in een verre toekomst, waarin de mensheid ons zonnestelsel heeft gekoloniseerd. The Expanse volgt de belevenissen van een no-nonsense detective (Thomas Jane uit Hung ), een uit de gratie geraakte kapitein van een ruimteschip (Steven Strait uit Magic City ) en een medewerkster van de Verenigde Naties (Shohreh Aghdashloo uit House of Saddam ). Alle drie komen ze op het spoor van een gigantische samenzwering. De serie werd ontwikkeld door Mark Fergus en Hawk Ostby, die in het verleden schrijfwerk verrichtten aan het door Alfonso Cuarón geregisseerde Children of Men en de eerste Iron Man -film met Robert Downey Jr. Voor het scenario van Children of Men ontving het tweetal in 2007 een Oscarnominatie.

Het tweede seizoen van The Expanse gaat op 1 februari van start op Syfy. De Europese uitzendrechten zijn in handen van Netflix, waar het eerste seizoen al te bekijken is . Wanneer Netflix het tweede seizoen debuteert is nog niet bekend.