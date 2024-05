Nieuwe films op Netflix: Sonic the Hedgehog, Jaws, 8 Mile en Girls Trip Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een blauwe egel, een witte haai, een muzikale biopic en een uitje naar New Orleans.

Sonic the Hedgehog (2020)

Acteurs: Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter

Regie: Jeff Fowler

Soms helpt het om te klagen: toen de eerste teaser voor Sonic the Hedgehog online verscheen spuwden talloze fans hun gal over het design van de SEGA-mascotte. En dat hielp zowaar nog ook: voordat de film de bioscopen bereikte had de blauwe egel van de makers een make-over gekregen. In zijn eerste bioscoopfilm (Nintendo-rivaal Mario kreeg er bijna dertig jaar eerder ook al eentje) verbergt de buitenaardse Sonic (Ben Schwartz) zich al jaren op onze planeet, waar hij uiteindelijk vriendschap sluit met een sheriff (James Marsden). De voornaamste reden om de film te kijken is echter Jim Carrey als Dr. Robotnik: de acteur leeft zich als megalomane schurk uit alsof de jaren negentig - toen hij enorme hits scoorde met Ace Ventura, The Mask en Dumb and Dumber - nog altijd in volle gang zijn. De sequel staat ook op Netflix en de spin-off-serie Knuckles (met de stem van Idris Elba) komt later dit jaar naar SkyShowtime.

Jaws (1975)

Acteurs: Richard Dreyfuss, Roy Scheider, Robert Shaw

Regie: Steven Spielberg

Zeer effectieve les in het opbouwen van spanning door regisseur Steven Spielberg. Jaws wordt gezien als de allereerste blockbuster - de klassieker verscheen namelijk al voordat George Lucas zijn eerste Star Wars maakte - en zorgde halverwege de jaren zeventig vrijwel overal voor lege stranden. In de film waarschuwt politiechef Martin Brody (Roy Schneider) de burgemeester van het badplaatsje Amity voor een grote witte haai, maar wanneer deze niet wil luisteren besluit hij zelf in te grijpen met hulp van zeebioloog Matt Hooper (Richard Dreyfuss) en rouwdouwer Quint (Robert Shaw). De keuze voor suspense werd vooral geboren uit noodzaak: de mechanische haai (op de set Bruce genoemd) werkte vaak niet, en dus besloot Spielberg het vooral te laten draaien om de anticipatie van de onvermijdelijke horror, waarbij hij enorm geholpen werd door twee iconische noten van componist John Williams.

8 Mile (2002)

Acteurs: Eminem, Kim Basinger, Mekhi Phifer

Regie: Curtis Hanson

Na eerdere popster-vehikels als Glitter (Mariah Carey) en Crossroads (Britney Spears) kreeg bijna iedereen spontaan nachtmerries bij de gedachte aan een film van Eminem. Gelukkig wist regisseur Curtis Hanson (Oscarwinnaar voor L.A. Confidential) er een sfeervol portret van de hiphopscene in het Detroit van de jaren negentig van te maken. Eminem won vervolgens ook nog een Oscar voor de titelsong Lose Yourself. Taryn Manning (Orange Is the New Black) heeft een rolletje als de ex-vriendin van Eminem's personage B-Rabbit, maar de meest opvallende cameo is voor de wijlen rapper Proof (die diende als inspiratie voor de door Mekhi Phifer gespeelde Future). Als ironische in-joke is de beste vriend van Eminem hier juist te zien als degene die B-Rabbit aan de start van de film vernederd af laat druipen na de eerste rap battle. Momenteel is er eveneens een op 8 Mile gebaseerd tv-serie in ontwikkeling, die geproduceerd wordt door 50 Cent (Power).

Girls Trip (2017)

Acteurs: Regina Hall, Jada Pinkett Smith, Queen Latifah

Regie: Malcolm D. Lee

