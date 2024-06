Nieuwe films op Netflix: Godzilla Minus One, Thanksgiving en Jack Reacher: Never Go Back Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

© Toho Studios

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een dodelijke feestdag, een Oscarwinnende Godzilla en Tom Cruise en Cobie Smulders op de vlucht.

Thanksgiving (2023)

Acteurs: Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim

Regie: Eli Roth

© Sony Pictures

Na eerder al Machete en Hobo with a Shotgun was Thanksgiving de derde volwaardige film gebaseerd gebaseerd op een van de 'fake trailers' in het bijna twintig jaar geleden verschenen Grindhouse. Patrick Dempsey (elke zondag op Star Channel te zien als Derek 'McDreamy' in de eerste seizoenen van Grey's Anatomy) geeft gestalte aan een sheriff in Massachusetts die te maken krijgt met een moordenaar gekleed als Pilgrim-leider John Carver. De moordenaar lijkt wraak te willen nemen voor een fataal incident dat jaren eerder plaatsvond tijdens een Black Friday-uitverkoop. Regisseur Eli Roth voorziet de kijker daarbij van voldoende bloederige en creatieve 'kills', waarbij de sfeer dankzij de humor - en het feit dat de slachtoffers geen fijne mensen zijn - nooit te naargeestig wordt. Thanksgiving is weliswaar geen Halloween, maar wel een aardige toevoeging aan de lijst met horrorfilms die inzoomen op een specifieke feestdag.

Godzilla Minus One (2023)

Acteurs: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada

Regie: Takashi Yamazaki

© Toho Studios

De Amerikaanse Godzilla-franchise is inmiddels verworden tot grootschalige CGI-festijnen waarin het vooral draait om actie (zie het recente Godzilla x Kong: The New Empire), maar voor de beste Godzilla-film van de laatste decennia moet je toch bij het Japanse Godzilla Minus One zijn. De makers besteden hier namelijk ook echt aandacht aan de menselijke personages - een onteerde kamikaze-piloot en zijn vriendin, die in het naoorlogse Japan met hun geadopteerde dochter een nieuw leven proberen op te bouwen - waarbij je als kijker oprecht betrokken raakt in hun levens en niet alleen maar zit te wachten op de scènes met vernieling en destructie. Die bijna onvermijdelijke vernieling en destructie is uiteraard wel aanwezig - het blijft natuurlijk een Godzilla-film - en stelt niet teleur: de special effects zijn zeker met het minimale budget (rond de 10 miljoen dollar) in het achterhoofd zeer indrukwekkend te noemen en werden dan ook terecht beloond met een Oscar.

Jack Reacher: Never Go Back (2016)

Acteurs: Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge

Regie: Edward Zwick

© Paramount Pictures