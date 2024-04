Nieuwe films op Netflix: Beverly Hills Cop, Ex Machina en Confess, Fletch Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© A24 / Universal Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: Jon Hamm als moordverdachte, Eddie Murphy in Beverly Hills en Alicia Vikander als robot.

Confess, Fletch (2022)

Acteurs: Jon Hamm, Marcia Gay Haden, Kyle MacLachlan

Regie: Greg Mottola

© Miramax / Paramount Pictures

We zagen de bijdehante journalist Irwin Maurice 'Fletch' Fletcher voor het laatst in de jaren tachtig, toen gespeeld door komiek Chevy Chase (Community), en door de jaren heen werd meerdere keren geprobeerd hem terug te brengen naar het witte doek. Zo probeerde Kevin Smith ooit een versie met Jason Lee (My Name Is Earl) van de grond te krijgen, maar uiteindelijk was het Greg Mottola (Adventureland) die het voor elkaar kreeg met Jon Hamm (Fargo) in de hoofdrol. In Confess, Fletch ontpopt Fletch zich als de hoofdverdachte in een moordzaak, terwijl hij zoekt naar een gestolen kunstcollectie. Het mysterie is een luchtige variant op de oude films noirs (bekijk Sugar voor een serieuze variant) waarin Mottola de komische timing van Hamm optimaal benut. Hamms Mad Men-collega John Slattery heeft een bijrol als Fletch' voormalige baas bij de krant.

Ex Machina (2014)

Acteurs: Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander

Regie: Alex Garland

© A24 / Universal Pictures

Volgens meerdere bronnen was Alex Garland in 2012 al verantwoordelijk voor een groot deel van de regie van Dredd, maar in 2014 maakte de scenarist van 28 Days Later en Sunshine zijn officiële regiedebuut met Ex Machina. De kleinschalige maar ambitieuze thriller wordt inmiddels gezien als een van de beste scifi-films van de laatste 25 jaar en lijkt met de rappe opkomst van AI alleen maar relevanter te worden. Het verhaal volgt de jonge programmeur Caleb (Domhnall Gleeson) die na het winnen van een wedstrijd een week door mag brengen in de futuristische woning van techgenie Nathan (Oscar Isaac). Al snel blijkt hij echter deel uit te maken van een experiment omtrent een robot (Alicia Vikander). Garland zou gelijksoortige thema's over ethiek en vrije wil later verder uitwerken in de op Disney+ te bekijken scifi-serie Devs met Nick Offerman.

Beverly Hills Cop (1984)

Acteurs: Eddie Murphy, Judge Reinhold, John Ashton

Regie: Martin Brest

© Paramount Pictures