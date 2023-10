Nieuwe films op Netflix: 8MM, Midnight Express en Spiral Netflix , Film , Feature , Kijktip • 15-10-2023 • leestijd 3 minuten • 714 keer bekeken • bewaren

© Columbia Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Met deze week: het onderzoek naar een 'snuff film', het leven in een Turkse gevangenis en een Jigsaw-imitator.

8MM (1999)

Acteurs: Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini

Regie: Joel Schumacher

Wat doe je als regisseur om de vieze nasmaak van Batman & Robin uit je mond weg te spoelen? Juist: je verfilmt een scenario dat draait om 'snuff films' en gewelddadige pornografie. Nicolas Cage geeft in Joel Schumachers 8MM gestalte aan een privédetective die zich verliest in een erg verontrustende opdracht: een rijke weduwe wil dat hij onderzoekt of een 'snuff film' (opname waarin iemand echt vermoord lijkt te worden) uit de collectie van haar overleden man authentiek is of niet. Niet veel later baant hij zich door een wereld van ondergrondse seksfetisjen en louche types. Andrew Kevin Walker was na afloop vrij teleurgesteld in het eindproduct: de scenarist vond dat Schumacher - in tegenstelling tot David Fincher, met wie hij Se7en had gemaakt en onlangs weer werkte aan The Killer - zijn oor te veel liet hangen naar de studiobonzen, die mikten op een wat makkelijker te marketen misdaadmysterie.

Midnight Express (1978)

Acteurs: Brad Davis, Irene Miracle, John Hurt

Regie: Alan Parker

© Columbia Pictures

Het wordt nog weleens vergeten, maar gerenommeerde regisseurs als Francis Ford Coppola en Oliver Stone begonnen hun carrières als bejubelde scenarioschrijvers: zo won Stone ver voor het Oscarsucces van Platoon al een beeldje voor het script van Midnight Express. Het drama van Alan Parker (Mississippi Burning) is een bewerking van de memoires van de Amerikaanse Billy Hayes (gespeeld door Brad Davis), die begin jaren zeventig in Turkije werd opgepakt voor drugssmokkel en daarna jarenlang moest zien te overleven in de gevangenis. Randy Quaid en John Hurt spelen twee andere buitenlandse veroordeelden. Hoewel de film veel lof (en Oscarnominaties) ontving, was er ook kritiek: alle Turkse personages zouden door de makers zijn afgebeeld als cartooneske en eendimensionale slechteriken. Uiteindelijk bood ook Stone zelf tijdens een bezoek aan Turkije in 2004 zijn excuses aan voor het aandeel dat hij daarin had.

Spiral: From the Book of Saw (2021)

Acteurs: Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols

Regie: Darren Lynn Bousman

Het was destijds ongeveer net zo vreemd als de combinatie Greta Gerwig en Barbie: komiek Chris Rock liet plots weten een enorme fan te zijn van de Saw-reeks en studio Lionsgate benaderd te hebben met het idee voor een nieuwe film waarin hij zelf de hoofdrol zou spelen. Ditmaal worden mogelijk corrupte agenten in doorwrochte vallen geplaatst en voor dodelijke dilemma's gezet. Helaas is het vrij moeilijk om Rock in de film serieus te nemen, zeker wanneer een groot deel van zijn dialogen lijkt te bestaan uit ongebruikte grappen (onder meer over huwelijk en echtscheiding) uit zijn stand-up-specials. Maar een nog groter probleem is de (voor de eerste keer in de reeks) complete afwezigheid van Tobin Bell als de Jigsaw-killer, aangezien Spiral meer een soort spin-off is. Er is echter wel goed nieuws: Bell heeft weer een groot aandeel in de - onverwacht bejubelde - tiende Saw-film die donderdag in de bios verschijnt.