Nieuwe blik op Voltron: Legendary Defender S03

Over enkele dagen debuteert Netflix het derde seizoen van Voltron: Legendary Defender.

De animatieserie wordt geproduceerd Dreamworks, dat al eerder met Netflix in zee ging voor Trollhunters van Guillermo del Toro. De show is afkomstig van de makers van The Last Airbender en The Legend of Korra. In Voltron: Legendary Defender moeten vijf menselijke leden van het Voltron-force met behulp van robotleeuwen, die samen één gigantische robot kunnen vormen, het universum beschermen. Legendary Defender stamt af van de oude Voltron-tekenfilmserie uit de jaren 80. Na minder succesvolle incarnaties als Voltron: The Third Dimension en Voltron Force durfde Netflix het aan om de franchise toch weer af te stoffen. En met succes, want de nieuwe versie kreeg veelal uitstekende kritieken.