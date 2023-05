Nieuwe beelden uit American Gods

Vlak na de première van de serie op het SXSW-festival, debuteert Starz een nieuwe trailer voor American Gods. De eerste van de 8 afleveringen is op 30 april te zien bij de zender.

American Gods is gebaseerd op het gelijknamige boek van Neil Gaiman , dat door Bryan Fuller (Hannibal, Star Trek Discovery ) werd bewerkt voor televisie. Fuller treedt tevens aan als showrunner. Hij wordt achter de schermen ondersteund door scenarist Michael Green, bekend van het recente Logan en aankomende projecten als Alien: Covenant en Blade Runner 2049. In de serie speelt Ricky Whittle (The 100) een ex-gevangene die zich na de dood van zijn vrouw geen raad meer weet. De mysterieuze Mr. Wednesday (Ian McShane) huurt hem in als reisgenoot / bodyguard. Wednesday is echter geen mens, maar een God die zich voordoet als mens. Er is namelijk een oorlog op komst tussen de oude en de nieuwe Goden, waarbij hij alle beschikbare hulp goed kan gebruiken.