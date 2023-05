Nieuwe bedreigingen in trailer voor Voltron S2

Op 20 januari debuteert Netflix het tweede seizoen van hun Voltron-reboot. Bekijk de nieuwe trailer van de animatieserie.

Voltron: Legendary Defender is gebaseerd op de oude Voltron -tekenfilm uit de jaren 80. Na minder succesvolle incarnaties als Voltron: The Third Dimension en Voltron Force is de franchise op Netflix weer tot bloei gekomen. In Legendary Defender moeten vijf menselijke leden van het Voltron-force met behulp van robotleeuwen, die samen één gigantische robot kunnen vormen, het universum beschermen. De serie is afkomstig van Lauren Montgomery en Joaquim Dos Santos, die eerder samenwerkten aan The Last Airbender en The Legend of Korra. De nieuwe versie van Voltron wordt voor Netflix geproduceerd door Dreamworks, dat onlangs ook de animatie van Trollhunters verzorgde voor de streamingdienst. Het eerste seizoen werd zeer goed ontvangen door de critici en ook wij waren onder de indruk van de eerste aflevering, waarvan je de recensie hier terug kunt lezen