Nieuwe afleveringen van The X-Files in de maak

Fox geeft groen licht aan nieuwe afleveringen van The X-Files. De opnamen gaan komende zomer van start.

Vorig jaar kreeg de serie al een kort vervolg in de vorm van een zesdelige miniserie. Acteur David Duchovny gaf achteraf toe dat 6 afleveringen eigenlijk te weinig was. Daarom heeft Fox besloten om voor de nieuwe reeks (technisch gezien het elfde seizoen) het aantal te verhogen naar 10 stuks. Chris Carter (Millennium) is achter de schermen weer betrokken als schrijver en producent. Carter is de originele bedenker van de serie, waarin agenten Fox Mulder (Duchovny) en Dana Scully (Gillian Anderson, straks ook te zien in American Gods ) onverklaarbare zaken oplossen voor de FBI. The X-Files was van 1993 tot 2002 op televisie te zien. Verschillende van de schrijvers maakten daarna hun eigen tv-series, zoals Vince Gilligan met Breaking Bad en Frank Spotnitz met The Man in the High Castle.