Nieuwe aflevering Game of Thrones weer uitgelekt

Ook de zesde aflevering van het nieuwe seizoen van Game of Thrones is vroegtijdig online gelekt.

Eerder lekte de vierde aflevering The Spoils of War al vroegtijdig uit. Toen ging het om een actie van hackers, die de aflevering hadden gestolen en hem twee dagen voor uitzending online hadden gezet. Deze keer ligt de schuld echter bij HBO zelf. HBO Noorwegen en HBO Spanje hadden de aankomende aflevering Beyond the Wall namelijk per ongeluk te vroeg vrijgegeven op het On Demand-platform. De fout werd na een uur pas opgemerkt en toen was het al te laat. Verschillende abonnees hadden hem inmiddels al gekopieerd en online verspreid. HBO liet in een verklaring weten dat deze nieuwe lek niets te maken heeft met de hack van eerder deze maand. Dat incident eindigde uiteindelijk in vier arrestaties.