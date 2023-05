Nieuw SNL-castlid wist aanstootgevende tweets

Saturday Night Live's Melissa Villaseñor is in opspraak geraakt nadat ze bijna 2000 tweets van haar Twitteraccount verwijderde. Veel van de tweets worden gezien als racistisch.

Villaseñor werd onlangs door SNL binnengehaald als het eerste Latijns-Amerikaanse castlid ooit. Ze werd aangetrokken vlak nadat Jay Pharoah en Taran Killam de show verlieten . De ontbrekende tweets werden als eerste opgemerkt door schrijfster Aura Bogado, die zag dat de berichten op haar Twitteraccount na haar SNL-casting in aantal waren afgenomen. Naar verluidt had Villaseñor haar account in eerst instantie op privé staan, waardoor ze tijd had om het één en ander te verwijderen. Bogado en collega-schrijfster April Reign wisten echter toch nog een aantal oude berichten te achterhalen. De tweets bevatten uitspraken als ‘I hate those Mexicans on bikes, they threw something at my car. The world doesn’t need them’ en ‘A bossy black lady at my temp job right now looks exactly like steve erkel. Ugly’.