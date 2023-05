Nieuw seizoen van Will & Grace lijkt mogelijk

Er komt mogelijk een negende seizoen van Will & Grace. Volgende Deadline zijn er gesprekken gaande over een terugkeer van de Emmy-winnende sitcom.

Will & Grace was tussen 1998 en 2006 te zien op NBC. De titelrollen werden gespeeld door Eric McCormack en Debra Messing, terwijl ook Sean Hayes en Megan Mullally tot de vaste castleden behoorden. Onlangs herenigden alle 4 de acteurs voor een 10 minuten durend filmpje, waarin ze als hun personages kibbelen over de aankomende verkiezingen. Het online filmpje bleek een enorme hit en startte direct geruchten over daadwerkelijke nieuwe afleveringen. Hoewel er nog niets concreet is, zou het huidige plan zou zijn om Will & Grace straks terug te brengen als een miniserie, bestaande uit 10 nieuwe afleveringen. Dat zou dan mogelijk gebeuren op NBC, maar volgens Deadline wordt ook een partnerschap met een streamingdienst als Netflix niet uitgesloten. Netflix komt binnenkort tevens met nieuwe afleveringen van de CW-serie Gilmore Girls