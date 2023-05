Nicolas Winding Refn maakt serie voor Amazon

Nicolas Winding Refn gaat aan de slag met een tv-serie. Hij regisseert, produceert en schrijft Too Old to Die Young voor Amazon.

Volgens Variety heeft Amazon meteen 10 afleveringen van de misdaadserie besteld. De Deense regisseur neemt samen met co-scenarist Ed Brubaker ( Westworld ) de scripts voor zijn rekening. Too Old to Die Young volgt verschillende criminelen in de onderwereld van Los Angeles en wordt omschreven als iets in de stijl van Refns Pusher-trilogie, waarin een aantal Deense criminelen verwikkeld raakten in de drugshandel. Er zijn nog geen acteurs bekend gemaakt, maar Refn zou volgens Variety al drie grote namen benaderd hebben om straks rollen te spelen. Too Old to Die Young is de tweede samenwerking tussen Refn en Amazon, aangezien de streamingdienst zijn vorige film The Neon Demon distribueerde in Amerika. Verder kennen we de Deen van het gevangenisdrama Bronson met Tom Hardy en zijn collaboraties met La La Land -acteur Ryan Gosling, te weten het geprezen Drive en het meer verdeeld ontvangen Only God Forgives.