Nick Frost krijgt vaste rol in Into the Badlands • Nieuws • 22-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Nick Frost ( Spaced ) voegt zich bij de cast van Into the Badlands op AMC. De Britse acteur en komiek krijgt een vaste rol in het tweede seizoen van het vechtsportdrama.

Into the Badlands is losjes gebaseerd op het Chinese verhaal Journey to the West en speelt zich af in een feodaal tijdperk. De keiharde krijger Sunny (Daniel Wu) en zijn jonge metgezel M.K. (Aramis Knight) trekken samen door het land, op zoek naar verlichting. Frost zal volgens online magazine Deadline gestalte geven aan Bajie, een oneerbiedige man met een twijfelachtige moraliteit, die altijd op zoek is naar manieren om snel geld te verdienen. Toch zal zijn personage in het tweede seizoen een onverwachte bondgenoot worden van de door Wu gespeelde Sunny.

Frost brak eind jaren 90 door op televisie, toen zijn goede vriend Simon Pegg hem castte in de door hem bedachte sitcom Spaced. Daarna betrad het tweetal de filmwereld met Shaun of the Dead , Hot Fuzz en The World’s End , alle drie geregisseerd door Edgar Wright. Frost werkte daarnaast ook met Steven Spielberg aan de verfilming van Tintin en was onlangs nog te zien in The Huntsman: Winter’s War.