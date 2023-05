New Girl sluit af met zevende seizoen

De langstlopende sitcom op Fox gaat nog iets langer door. De zender bestelt acht laatste afleveringen van New Girl.

Het zesde seizoen van New Girl kwam vorige maand ten einde. Alle verhaallijnen werden toen al enigszins afgerond, omdat de makers niet wisten of ze nog een zevende seizoen zouden krijgen. Toch komt er straks dus nog een laatste seizoen, om alle personages een echt waardig afscheid te geven. Die laatste reeks wordt wel wat ingekort. Acteur Jake Johnson ( The Mummy ) bevestigde op Twitter dat het gaat om acht nieuwe afleveringen. New Girl volgt de belevenissen van de wat onhandige Jess (Zooey Deschanel) en haar mannelijke huisgenoten. In het vijfde seizoen werd een zwangere Deschanel tijdelijk uit de serie geschreven en vervangen door Megan Fox. Fox kwam later ook nog terug in het zesde seizoen, maar of zij in de afsluiter wederom opnieuw langskomt is niet bekend.