New Girl S05: Afwezigheid Deschanel geeft nieuwe energie • 02-07-2017

Winston en nieuwe new girl Megan Fox grijpen hun kans in de afwezigheid van Zooey Deschanel.

Toen bekend werd dat Zooey Deschanel, de titelheldin uit New Girl, in het vijfde seizoen een paar afleveringen uit de running zou zijn om te bevallen, had niet iedereen er vertrouwen in. De serie was immers begonnen als sterrenvehikel voor Deschanel, die als de enigszins excentrieke, maar uiterst knuffelbare Jess als een frisse wind door het appartement van haar nieuwe huisgenoten Nick (Jake Johnson), Schmidt (Max Greenfield) en Winston (Lamorne Morris) woei. En zelfs al was het nieuwe meisje de afgelopen jaren al lang niet zo nieuw meer, Jess bleef het kloppende hart van deze geïmproviseerde familie. Zouden de drie jongens, en Jess’ beste vriendin Cece (Hannah Simone), de serie zonder Jess’ positieve inbreng wel kunnen dragen?

Alle zorgen blijken voor niets. De makers maken van een nood een deugd en geven vooral Cece, in de aanloop naar haar bruiloft met Schmidt, en Winston de kans om op te bloeien. Winston grijpt de gelegenheid met beide handen aan. Voor seizoen vijf wisten we niet zo gek veel van hem, behalve dat hij politieagent in opleiding en een verschrikkelijke grappenmaker was. Wat blijkt? Hij is nog slechter in het onderhouden van relaties dan in het maken van slechte grappen. Vooral zijn verwoede pogingen om in de afwezigheid van Jess haar taken als vertrouweling en adviseur waar te nemen, produceren regelmatig een hilarisch – en desastreus – resultaat. Verder komt er weer een bonte parade aan bekende gezichten voorbij in New Girl. Sommige gastrollen zijn goed gelukt (zoals Henry Winkler en Julie Hagerty als Jess’ ideale schoonouders en Peter Gallagher als wijnverkoper), terwijl andere (Lucy Punch, Elizabeth Berkley) minder uit de verf komen.

De meest geslaagde en verrassende toevoeging is echter Megan Fox. Wanneer Jess vanwege zwangerschap – pardon: juryplicht – een paar weken van de buitenwereld is afgesloten, vinden de mannen onverwacht een tijdelijke huisgenoot in de biseksuele Reagan (Fox), een koele en hyperintelligente vertegenwoordigster uit de farmaceutische industrie, met een voorliefde voor burrito's en een angst voor verbintenissen, die haar omgeving met één blik doorgrondt en tegelijkertijd compleet onaangedaan is door de chaos en gekte van haar nieuwe huisgenoten. Zonder een spoor van sarcasme kan ze vaststellen: ‘Oké, dus jullie hebben mijn hele kamer doorzocht en zitten met wat vragen.’

Het maakt haar tot een geduchte concurrente van Jess in haar strijd om de liefde van Nick. Dat Nick en Jess zijn voorbestemd, was vanaf aflevering 1 al overduidelijk. Zodoende behoorden al hun liefdescapriolen, waarin de ander niet altijd meespeelde, tot de minst interessante onderdelen van de serie. Alle andere mogelijke liefdespartners - zoals Sam (David Walton), Jess’ ex uit seizoen twee, die opnieuw zijn opwachting maakt - waren vooral opvulling, simpel tijdverdrijf tot het onvermijdelijke moment dat Jess en Nick elkaar in de finale weer in de armen zouden vallen. Reagan voelt opeens als meer dan alleen een tijdelijke plaatsvervanger. Dat maakt – eindelijk – weer nieuwsgierig naar het volgende seizoen.

New Girl S05, vanaf 30 juni op Netflix