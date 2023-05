Netflix zet trailer voor Longmire S5 online • Nieuws • 03-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In 2014 verlengde Netflix het gestopte Longmire alsnog voor een vierde seizoen en binnenkort volgt ook een vijfde reeks. De streamingdienst gaf alvast de trailer voor het nieuwe seizoen vrij.

De serie draait om Walt Longmire, sheriff in het fictieve Absaroka County in de Amerikaanse staat Wyoming. Hij wordt gespeeld door Robert Taylor, die in The Matrix gestalte gaf aan Agent Smiths collega Agent Jones. Sinds de dood van zijn vrouw stort de oude wetshandhaver zich helemaal op zijn werk. Hij krijgt hulp van zijn collega Victoria (Katee Sackhoff uit Battlestar Galactica ) en de Indiaanse Henry Standing Bear (Lou Diamond Phillips). Longmire werd in Amerika eerst uitgezonden door de zender A&E. Toen die de serie stopzette, besloot Netflix haar over te nemen en exclusief door te gaan met het maken van nieuwe afleveringen, die opvallend genoeg in Nederland (nog) niet aan het aanbod zijn toegevoegd.

Het westerndrama is op de Nederlandse televisie wel bij verschillende zenders te zien geweest. Momenteel zendt SBS 9 het eerste seizoen uit. Wanneer het vijfde seizoen naar Nederland komt is niet bekend, maar de vierde reeks eindigde met een flinke cliffhanger, dus de trailer is vooral aan te raden voor de kijkers die al helemaal bij zijn.